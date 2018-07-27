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Патріарх Варфоломій підтвердив намір дарувати українській церкві автокефалію

Представник Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл передав президенту України Петру Порошенко послання від Його Святості.

Вселенський Патріарх Варфоломій передав послання президенту України Петру Порошенку, в якому підтвердив ініціативу надання українській церкві автокефалії.

Текст послання був переданий президенту України під час його зустрічі з делегацією Вселенського Патріарха Варфоломія в Києві, 27 липня, пише сайт президента.

– Вельмишановний пане президенте. У ці відповідальні часи церква взяла на себе ініціативу відновити єдність православної віруючої України з кінцевою метою дарувати українській церкві автокефалію, – йдеться у посланні.

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Порошенко у свою чергу подякував Вселенському Патріарху Варфоломію “за постійну турботу Матері-Церкви про віруючих українського народу, який переживає непрості часи агресії проти нашої держави з боку Російської Федерації, у зв’язку з незаконною анексією Криму”.

Нагадаємо, Вселенський Патріарх Варфоломій відмовився відсвяткувати у Москві 1030-річчя Хрещення Русі.

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