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Патріарх Варфоломій відмовився святкувати Хрещення Русі у Москві

Вселенський Патріарх Варфоломій відмовився від пропозиції Патріарха РПЦ Кирила відсвяткувати у Москві 1030-річчя Хрещення Русі.

Про це повідомляється на сайті Української Помісної Православної Церкви в Facebook.

– Як стало відомо, Вселенський Патріарх на отримане від глави РПЦ Кирила (Гундяєва) офіційне запрошення взяти участь в урочистих заходах, присвячених 1030-ліття Хрещення Русі, повідомив про неможливість і недоцільність участі представників Вселенського Патріархату в заходах, що проводяться в РФ, – йдеться в повідомленні.

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У відповіді Вселенського Патріарха також зазначено, що свята з нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі пройдуть у Києві, в яких представники Вселенського Патріарха візьмуть участь 28.07, і на які представники Вселенського Патріархату були запрошені і призначена відповідна делегація.

– Досить різка відповідь Вселенського Патріарха обумовлена його чіткою позицією щодо відсутності у Москви підстав для організації урочистостей з приводу історичних подій, які мали місце наприкінці X сторіччя в Києві, і невизнання приєднання Київської Митрополії Московським Патріархатом у другій половині XVII століття, – роблять висновок у УППЦ.

До слова, у зв’язку із заходами з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі передбачено обмеження руху усіх видів транспортних засобів.

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