Погода в Україні на сьогодні, 27 липня (КАРТА)

Сьогодні, 27 липня, в Україні очікується дощова погода.
Температура повітря вдень 27-29° тепла, вночі 17-19° вище нуля, передає Укргідрометцентр.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
У південних і східних областях вночі 18-22°, вдень 31-34°.
На заході України очікуються сильні дощі. Температура повітря вночі +16 +19°, вдень +26+28°.
У Києві 27 липня очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.
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До речі, раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться зливи і прийде спека.
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