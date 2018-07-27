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Погода в Україні на сьогодні, 27 липня (КАРТА)

Сьогодні, 27 липня, в Україні очікується дощова погода.

Температура повітря вдень 27-29° тепла, вночі 17-19° вище нуля, передає Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У південних і східних областях вночі 18-22°, вдень 31-34°.

На заході України очікуються сильні дощі. Температура повітря вночі +16 +19°, вдень +26+28°.

У Києві 27 липня очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

Читайте: Справжні тропіки: синоптики дали прогноз погоди на серпень

До речі, раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться зливи і прийде спека.

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