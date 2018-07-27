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Путін раптово передумав щодо “референдуму” на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його ідея проведення референдуму на Донбасі вимагає “додаткового вивчення і опрацювання”.

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС у південноафриканському Йоганнесбурзі, повідомляє РИА Новости.

Журналіст поставив Володимиру Путіну питання щодо його ідеї про референдум на Донбасі, яку він озвучив президенту США Дональду Трампу.

– Я поки утримаюся від коментарів. Це дуже тонка, чутлива сфера, яка потребує додаткового вивчення і опрацювання, – відповів Путін.

Читайте: Ніякого референдуму! Фінальна позиція США щодо Донбасу

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом у Гельсінкі запропонував провести референдум на Донбасі.

Офіційний Київ на цю інформацію відповів жорстко – віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила: “Ніяких референдумів під дулами автоматів!”.

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