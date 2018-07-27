PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Росія підігнала артилерію і танки до лінії розмежування - ООС/

Росія підігнала артилерію і танки до лінії розмежування – ООС

Збройні формування РФ продовжують зосереджувати танки і артилерію поблизу лінії розмежування сторін.

Російські збройні формування звезли танки і артилерію поблизу лінії розмежування сторін на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Зокрема, у смузі дій ОТУ Північ безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував переміщення техніки: реактивних систем залпового вогню – 3 одиниці; буксируваних гаубиць – 46 одиниці; самохідних гаубиць – 12 одиниць; танків – 45 одиниць.

У смузі дій ОТУ Схід зафіксували переміщення самохідних гаубиць 2С1 Гвоздика, 122 мм – 3 одиниць; танків Т-64 і Т-72 – 21 одиниць.

Читайте: Скандал у Словаччині: дипломат РФ обізвав посла України

Також спостерігачі зафіксували зміну розташування значної кількості броньованої техніки (БМП, БТР) та особового складу збройних формувань Росії.

Нагадаємо, Україна посилила охорону державного кордону з країнами ЄС.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Донбас ЗСУ
Доба на Донбасі: кількість обстрілів збільшилася. Загинув військовий
ДНР
Як РФ заманює бюджетників у лави бойовиків “ДНР”
Деякі без голови служать, а тут лише ноги немає – офіцер ЗСУ, який ледь не став сепаратистом
Бойовики обстріляли Новотроїцьке зі 122-мм артилерійських систем
На своїх же мінах. На Донбасі підірвалися бойовики
Доба на Донбасі: бойовики використали заборонене озброєння
У Путіна залишився третій і останній сценарій захоплення України – Піонтковський
ООС: бойовикі обстріляли захисників Зайцевого та Авдіївки, є поранений
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка