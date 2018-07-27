Росія підігнала артилерію і танки до лінії розмежування – ООС

Збройні формування РФ продовжують зосереджувати танки і артилерію поблизу лінії розмежування сторін.
Російські збройні формування звезли танки і артилерію поблизу лінії розмежування сторін на Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Зокрема, у смузі дій ОТУ Північ безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував переміщення техніки: реактивних систем залпового вогню – 3 одиниці; буксируваних гаубиць – 46 одиниці; самохідних гаубиць – 12 одиниць; танків – 45 одиниць.
У смузі дій ОТУ Схід зафіксували переміщення самохідних гаубиць 2С1 Гвоздика, 122 мм – 3 одиниць; танків Т-64 і Т-72 – 21 одиниць.
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Також спостерігачі зафіксували зміну розташування значної кількості броньованої техніки (БМП, БТР) та особового складу збройних формувань Росії.
Нагадаємо, Україна посилила охорону державного кордону з країнами ЄС.