Скандал у Словаччині: дипломат РФ обізвав посла України

Посол Юрій Мушка попередив депутатів, що їхній візит буде порушенням законів України, а російський дипломат обізвав його за це.

У парламенті Словаччини вимагають висилки російського дипломата Дмитра Ковалькова, який грубо образив посла України в Братиславі Юрія Мушку.

Про це повідомляє видання Aktuality, передає Європейська правда.

– Браво, пане Данко. Ви смілива людина і справжній государ. А посол України просто д *** іл, – написав Ковальков на сторінці спікера словацького парламенту Андрія Данко у Facebook. Данко раніше заявив, що посол України не повинен вказувати депутатам Словаччини, куди їм їхати чи не їхати. Йдеться про запланований на серпень візит групи словацьких депутатів до окупованого Криму. Юрій Мушка попередив депутатів, що їхній візит буде порушенням законів України і не залишиться без відповіді.

Спікер Андрій Данко, який є лідером націоналістичної партії SNS, і керівна партія Словаччини Smer-SD протягом декількох днів не реагують на недипломатичну поведінку старшого радника російського посольства. Однак висловлювання російського дипломата викликали обурення інших депутатів.

– Це не тільки суперечить його статусу, який співвідноситься з окупацією території слов’янської держави іншою слов’янською державою, але він є дипломатом найбільшої слов’янської держави, яка вульгарно ображає свого слов’янського брата, – заявив депутат опозиційної ліберальної партії SaS Мартін Клус, який у партії відповідає за міжнародний напрямок.

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На його думку, Ковальков повинен як мінімум попросити вибачення в українського посла або подумати над виїздом зі Словаччини. Депутат консервативної партії OĽaNO Вероніка Ремішова розкритикувала спікера за відсутність реакції на образу українського посла, заявивши, що його безвідповідальність шкодить національним інтересам Словаччини.

Нагадаємо, у США прийняли Кримську декларацію, яка закріпила політику невизнання анексії півострова Росією.