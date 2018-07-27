У Києві не будуть ходити швидкісні трамваї – дати

У Києві 28-29 липня та 4-5 серпня закривається рух швидкісних трамвайних маршрутів № 1, № 3, а також трамвайного маршруту № 18. Рух закривається на період виконання ремонтних робіт трамвайних колій на розі вулиць Жилянська та Старовокзальна.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Для забезпечення пасажирських перевезень цими і наступними вихідними організовується рух тимчасових автобусних та тролейбусного маршрутів у звичайному режимі руху:

тимчасовий автобусний маршрут № 3Т Ст. Кільцева дорога – ст. Старовокзальна за трасою руху: просп. Леся Курбаса – просп. Комарова – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна;

тимчасовий автобусний маршрут № 18Т Вул. Старовокзальна – вул. Січових Стрільців за трасою руху: вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – просп. Перемоги – вул. Дмитрівська – вул. Чорновола – Глибочицький проїзд – вул. Глибочицька, в зворотному напрямку: вул. Січових Стрільців – вул. В. Котарбінського – вул. Дмитрівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна.

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Також організовується рух тимчасового тролейбусного маршруту № 41Д вул. Тулузи – ст. м. Університет за наступною схемою: вул. Тулузи – вул. Ромена Роллана – вул. Якуба Колоса – вул. Героїв Космосу – вул. Жмеринська – вул. Святошинська – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка – ст. м. Університет, в зворотному напрямку: б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича, вул. Б. Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – просп. Перемоги – вул. Святошинська – вул. Жмеринська – вул. Героїв Космосу – вул. Якуба Колоса – вул. Ромена Роллана – просп. Леся Курбаса – Кільцева дорога – вул. Тулузи.

У період 28-29 липня та 4-5 серпня пасажири тимчасових автобусів маршрутів № 3Т, № 18Т та тролейбусних маршрутів №№ 39, 41, 41Д мають право проїзду за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

Нагадаємо, днями в Києві пройдуть урочисті молебні та хресні ходи, присвячені святкуванню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України. У зв’язку з цим обмежать рух усіх видів транспортних засобів 27 і 28 липня.

Фото: Facebook.