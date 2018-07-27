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Факти / Україна / У Миколаєві змія заповзла на балкон квартири і з'їла папугу/

У Миколаєві змія заповзла на балкон квартири і з’їла папугу

У Миколаєві вчора ввечері жінка знайшла у своїй квартирі змію.

Змія заповзла до неї на балкон, розташований на першому поверсі. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС.

В оприлюдненій інформації зазначається, що жінка повідомила рятувальникам, що “виявила” небажану гостю “у клітці з папугою”. Рятувальники передали плазуна працівникам Миколаївського зоопарку.

Рятувальники закликають людей пам’ятати: “якщо ви помітили змію, замріть, дайте можливість їй відповзти, не намагайтеся взяти її в руки, штовхнути ногою або фотографувати з невеликої відстані. Не провокуйте змію і не панікуйте, навіть якщо вона невеликого розміру і зовні млява. Уникайте різких рухів, які її лякають. Якщо змія прийняла загрозливу позу, відійдіть повільно і мирно розійдіться з нею “.

В екстреній ситуації телефонуйте за номером 101.

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До речі, раніше Факти ICTV писали, які змі водяться в Україні , як уникнути небезпеки при зустрічі з ними, і  як надати допомогу при укусі.

ФОТО: ГУ ДСНС

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