У Миколаєві змія заповзла на балкон квартири і з’їла папугу

У Миколаєві вчора ввечері жінка знайшла у своїй квартирі змію.
Змія заповзла до неї на балкон, розташований на першому поверсі. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС.
В оприлюдненій інформації зазначається, що жінка повідомила рятувальникам, що “виявила” небажану гостю “у клітці з папугою”. Рятувальники передали плазуна працівникам Миколаївського зоопарку.
Рятувальники закликають людей пам’ятати: “якщо ви помітили змію, замріть, дайте можливість їй відповзти, не намагайтеся взяти її в руки, штовхнути ногою або фотографувати з невеликої відстані. Не провокуйте змію і не панікуйте, навіть якщо вона невеликого розміру і зовні млява. Уникайте різких рухів, які її лякають. Якщо змія прийняла загрозливу позу, відійдіть повільно і мирно розійдіться з нею “.
В екстреній ситуації телефонуйте за номером 101.
Читайте: Під Львовом чоловіка вкусила змія
До речі, раніше Факти ICTV писали, які змі водяться в Україні , як уникнути небезпеки при зустрічі з ними, і як надати допомогу при укусі.
ФОТО: ГУ ДСНС