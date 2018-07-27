У Росії спрогнозували, коли Україна поверне Крим

Звільнення окупованого Російською Федерацією Криму довго чекати не доведеться.

Про це заявив російський блогер і фінансист Слава Рабинович, пише Апостроф.

– Думаю, що звільнення Криму від російської окупації не змусить себе чекати довгі-довгі десятиліття, як це було за Радянського Союзу. Але за Путіна (президента РФ Володимира Путіна. – Ред.) і путінізму звільнення Криму малоймовірне, фактично неможливе, – зазначив він.

Водночас Рабинович додав, що формулювання декларації США про невизнання анексії Криму Росією надзвичайно жорсткі.

– Її текст, напевно, ідеальний. Він практично повністю повторює позицію США з приводу анексії Радянським Союзом країн Балтії в 1940 році – повне невизнання акта цієї агресії і анексії. Так, це не був вирішальний документ у звільненні цих країн. З іншого боку, це був історичний документ, що підтверджує позицію, яка не змінювалася впродовж десятиліть, поки ці країни не здобули незалежність, – підкреслив він.

Читайте: Скандал у Словаччині: дипломат РФ обізвав посла України

Рабинович уточнив, що декларація США є важливим документом у розумінні того, що Крим буде звільнений, але цього недостатньо, щоб це відбулося при Путіні і, швидше за все, під час його життя.

Нагадаємо, у США прийняли Кримську декларацію, яка закріпила політику невизнання анексії півострова Росією.