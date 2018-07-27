Україна посилила охорону кордону з країнами ЄС

Державна прикордонна служба України посилила державний кордон з країнами Європейського Союзу в Закарпатській області.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Рішення було прийняте у зв’язку з тим, що протиправна діяльність – переміщення через держкордон нелегальних мігрантів, підакцизних товарів – не зменшується.

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За інформацією відомства, співробітники адміністрації Держприкордонслужби заступлять на місця несення служби у складі прикордонних нарядів в дев’яти підрозділах на найбільш “загрозливих напрямках” і будуть виконувати завдання з охорони державного кордону, запобігати переправленню нелегальних мігрантів, корупційним та контрабандним проявам, адміністративним правопорушенням.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон про штрафи за ігнорування заборони на в’їзд в Україну та порушення порядку перетину лінії розмежування на Донбасі.

Фото: dpsu.gov.ua.