Українського консула пустять до Сущенка – названо дату

Український консул у Москві Геннадій Брескаленко побачиться з незаконно ув’язненим у Росії українським журналістом Романом Сущенком у СІЗО Лефортово в понеділок, 30 липня.

– Сьогодні пройшло жеребкування на відвідування ув’язнених у СІЗО “Лефортово”. Мені випав четвер. Але я, можливо, зможу поміняти дату відвідування Романа Сущенка на день-другий раніше. А консул України в Москві Геннадій Брескаленко відвідає Сущенка в понеділок, – повідомив громадський захисник журналіста Марк Фейгін, передає Укрінформ.

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Раніше Фейгін розповідав про проблеми з відвідуванням ув’язнених у СІЗО “Лефортово”: кабінетів для зустрічей там лише 6, їх часто використовують слідчі, які проходять без черги.

Нагадаємо, 4 червня в Москві українського журналіста Романа Сущенка засудили до 12 років у колонії суворого режиму.

Фото: УНІАН.