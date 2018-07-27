В Україні відключають аналогове ТБ: інструкція з переходу на цифру

Цифрове телебачення вривається в Україну вже з 1 серпня, коли почнеться відключення аналогового сигналу.

Підключити цифрове телебачення першими в Україні доведеться на Київщині та Кіровоградщині, а потім на всій Україні. Щоб не залишитися з білим шумом замість картинки, доведеться перейти на цифровий сигнал. Як це зробити – читайте нижче.

Як перейти на цифру

Якщо у вашому населеному пункті підтримується цифровий ефірний сигнал, то для того, щоб не залишитися без ТБ після відключення аналогового сигналу, досить купити і встановити ТБ-тюнер. Даний апарат вибрати не складно, його рекламують повсюдно. Вартість ТБ-тюнерів починається від 320 грн. До речі, в нових телевізорах може бути вбудований тюнер Т2.

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Як налаштувати ТБ-тюнер

Для початку підключаємо антену до приймача, а ресивер – до телевізора. Бажано через HDMI кабель, так якість зображення буде максимально чіткою. Якщо такого немає, то через звичайні “тюльпани”, вони йдуть у комплекті з приставкою, як правило. Роз’єми дивимося в інструкції. Якщо антена з підсилювачем, для початку відключаємо його, потім завжди можна включити.

Після запуску вибираємо потрібний відеовхід і у стартовому меню обираємо автопошук. Після того, як пошук закінчиться, тюнер запропонує вам додати знайдені канали. Процес завершено!

Абонентам супутникового телебачення для того, аби продовжити дивитися телеканал ICTV, потрібно переналаштувати свій сигнал з супутника AMOS 2 на новий супутник AMOS 3.

Для цього вам потрібно ввести наступні параметри:

Супутниковий ретранслятор – АМОS-3

Оператор супутникового ретранслятора – Space-Communication Ltd. Ізраїль

Орбітальна позиція – 4° Зах. д.

Частота прийому – 11176 МГц

Символьна швидкість (S/R) – 30000 К симв./сек.

Коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 3/4

Поляризація – горизонтальна (H)

Детальну інструкцію можна переглянути тут.

До слова, зверніть увагу на інші зміни, які відбудуться в Україні з 1 серпня.