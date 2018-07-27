В Україні запустять новий швидкісний потяг

Укрзалізниця планує запустити швидкісний потяг Київ-Миколаїв. Однак, це стане можливим тільки після електрифікації лінії Долинська-Миколаїв.

Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов в інтерв’ю РБК-Україна.

– Після електрифікації ділянки залізниці у Миколаїв однозначно виникне потреба у запуску швидкісного сполучення з цим містом, можливо, за рахунок продовження маршруту Київ-Херсон для Інтерсіті. Це – мета на цей рік, – сказав він.

При цьому, за словами Кравцова, для цього необхідно збільшувати парк пасажирських вагонів і приводити до ладу інфраструктуру.

– Правда, у плані на цей рік у нас немає закупівлі нових швидкісних поїздів Інтерсіті, але ми маємо намір закуповувати прискорені приміські дизель-потяги. Наприклад, такий потяг зараз успішно курсує між Чернівцями і Львовом, – зазначив Кравцов.

Він також повідомив, що потяги Інтерсіті зараз використовуються на 90%.

– Це дуже популярні пасажирські потяги в Україні. Після відкриття нового Бескидського тунелю ми активно обговорюємо швидкісне сполучення за напрямком Львів-Ужгород. Але для цього необхідний додатковий рухомий склад, – сказав Кравцов.

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Нагадаємо, що Укрзалізниця запровадить єдиний квиток на поїзд і літак. Він може бути запущений вже після старту швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль.

ФОТО: УНІАН