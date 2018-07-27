PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україні запустять новий швидкісний потяг/

В Україні запустять новий швидкісний потяг

Укрзалізниця планує запустити швидкісний потяг Київ-Миколаїв. Однак, це стане можливим тільки після електрифікації лінії Долинська-Миколаїв.

Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов в інтерв’ю РБК-Україна.

– Після електрифікації ділянки залізниці у Миколаїв однозначно виникне потреба у запуску швидкісного сполучення з цим містом, можливо, за рахунок продовження маршруту Київ-Херсон для Інтерсіті. Це – мета на цей рік, – сказав він.

При цьому, за словами Кравцова, для цього необхідно збільшувати парк пасажирських вагонів і приводити до ладу інфраструктуру.

– Правда, у плані на цей рік у нас немає закупівлі нових швидкісних поїздів Інтерсіті, але ми маємо намір закуповувати прискорені приміські дизель-потяги. Наприклад, такий потяг зараз успішно курсує між Чернівцями і Львовом, – зазначив Кравцов.

Він також повідомив, що потяги Інтерсіті зараз використовуються на 90%.

– Це дуже популярні пасажирські потяги в Україні. Після відкриття нового Бескидського тунелю ми активно обговорюємо швидкісне сполучення за напрямком Львів-Ужгород. Але для цього необхідний додатковий рухомий склад, – сказав Кравцов.

Читайте: Запуск потяга Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига: дата і ціна

Нагадаємо, що Укрзалізниця запровадить єдиний квиток на поїзд і літак. Він може бути запущений вже після старту швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль.

ФОТО: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

укрзализниця
Укрзалізниця запровадить єдиний квиток – дата
Укрзалізниця
Ситуація з перевезеннями на Укрзалізниці залишається критичною – промисловці
Укрзалізниця
Плацкартні вагони зникнуть в Україні – Омелян назвав терміни
Запуск потяга Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига: дата і ціна
General Electric показала локомотив для України
Під Одесою масово висаджують пасажирів з потягів – причина
Під Одесою з рейок зійшли 14 вагонів. Збився графік пасажирських потягів
ММКИ знижує обсяги виробництва через перебої з ж/д перевезеннями по Комиш-Зорі
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка