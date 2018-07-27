Восени може здорожчати алкоголь

У вересні очікується різке подорожчання алкоголю в Україні.

Директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко повідомив у Facebook, що у вересні ціни на алкоголь в Україні можуть піднятися в середньому на 13%.

Подорожчання обумовлено підняттям мінімальної роздрібної ціни на весь алкоголь. За останні півроку вартість алкогольного кошика зросла на 2%, або на 3,6 грн.

– На кінець червня 2018 року він коштував 156,8 грн, тоді як на початок року його вартість становила 153,2 грн. В наш алкогольний кошик увійшли: пляшка вітчизняного столового вина 0,75 л, пляшка вітчизняного пива 0,5 л і пляшка горілки 0,5 л, – написав Дорошенко.

Читайте: Життя без спиртного: що станеться з організмом при відмові від алкоголю



За його словами, за перші шість місяців 2018 року всі види алкогольних напоїв подорожчали на 1-3%.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало підвищити ціни на деякі алкогольні напої.