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Вступна кампанія 2018 – топ-10 найпопулярніших спеціальностей в Україні

Філологія та право стали найпопулярнішими напрямками навчання, на які цього року подано найбільше заяв українських вступників.

Про це повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти й науки Олег Шаров, передає УНІАН.

Загалом зареєстровано 914 тис. 545 заяв абітурієнтів, серед них:

  • Філологія – 75 тис. 934
  • Право – 72 тис. 965
  • Менеджмент – 47 тис. 695
  • Середня освіта – 45 тис. 397
  • Комп’ютерні науки – 38 тис. 374
  • Економіка – 29 тис. 702
  • Медицина – 29 тис. 65
  • Інженерія програмного забезпечення – 25 тис. 930
  • Туризм – 24 тис. 827
  • Психологія – 22 тис. 675

Читайте: Що зміниться з 1 серпня 2018: тарифи та вступна кампанія

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові під час проходження Зовнішнього незалежного оцінювання, почала народжувати одна з абітурієнток.

Фото: Dreamstime.

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