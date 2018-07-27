Вступна кампанія 2018 – топ-10 найпопулярніших спеціальностей в Україні

Філологія та право стали найпопулярнішими напрямками навчання, на які цього року подано найбільше заяв українських вступників.
Про це повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти й науки Олег Шаров, передає УНІАН.
Загалом зареєстровано 914 тис. 545 заяв абітурієнтів, серед них:
- Філологія – 75 тис. 934
- Право – 72 тис. 965
- Менеджмент – 47 тис. 695
- Середня освіта – 45 тис. 397
- Комп’ютерні науки – 38 тис. 374
- Економіка – 29 тис. 702
- Медицина – 29 тис. 65
- Інженерія програмного забезпечення – 25 тис. 930
- Туризм – 24 тис. 827
- Психологія – 22 тис. 675
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Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові під час проходження Зовнішнього незалежного оцінювання, почала народжувати одна з абітурієнток.
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