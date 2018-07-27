Як Зайцева отримала права – сплив факт про автошколу

Харківські правоохоронці виявили факти прогулювання занять в автошколі Оленою Зайцевою, яка перебувала за кермом автомобіля Lexus під час страшної аварії на Сумській.

Про це з посилання на поліцію повідомляє Сегодня.

Силовики ведуть досудове розслідування за статтею 367 КК України (“службова недбалість”), у рамках якого з’ясовують, чи порушувало керівництво курсів норми законодавства.

Під час перевірок поліцейські встановили, що заняття прогулювали як сама Зайцева, так й інші учні групи.

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Крім кримінальної відповідальності, автошколі також загрожує позбавлення державної акредитації.

Нагадаємо, раніше Зайцеву, яка знаходиться під арештом в СІЗО, помітили на вулицях Харкова.

Фото: УНІАН