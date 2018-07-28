12 українських моряків, яких не випускали з Греції, повернули додому

Моряки, яких більше року тому затримали в Греції, повернулися до Одеси. Капітан, старпом і рядові залишаються у Греції до з’ясування всіх обставин.

В Україну повернулися 12 моряків, яких більше року тому затримали в Греції за підозрою в контрабанді зброї. Про це в суботу, 28 липня, повідомляє Громадське.

Рідні зустріли моряків в одеському аеропорту.

– Ми втомилися з дороги, у нас було чотири пересадки. Хочемо додому, відпочити. Я сина півтора року майже не бачив. Він мене навіть не пам’ятає, – розповів один з українських моряків і додав, що умовою їх повернення є щомісячна відмітка в консульстві Греції в Одесі.

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Як повідомив почесний консул Греції в Одесі Пантеліс Бумбурас, 5 моряків – капітан, старпом і рядові – згідно з рішенням суду, залишаються в Греції до з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, судно з 16 українцями затримали у Греції в листопаді 2016 року. У кінці червня 2018 року стало відомо про звільнення 6-х моряків судна Mekong Spirit.