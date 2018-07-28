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АП про надання томосу сьогодні: Головне, що рішення прийнято

Заступник голови Адміністрації президента Ростислав Павленко каже, що 28 липня томос про автокефалію УПЦ не повинні були надавати.

Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

Із приводу очікувань томосу до дня Хрещення Русі, заступник голови Адміністрації президента Ростислав Павленко зазначив, що іноді люди самі придумують собі привід для очікувань.

– Томос не повинні були надати саме сьогодні, – сказав він.

Чиновник наголосив, що в суботу представник Вселенського патріарха офіційно повідомив про те, що рішення про надання автокефалії української церкви ухвалено.

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– Щоб були виконані всі процедури, щоб все було канонічно, потрібен певний час. Іде процедура. Завершується інформування інших церков, після чого Вселенська патріархія перейде до наступного етапу надання томосу, – сказав Павленко.

– Головне, що рішення ухвалено і ми йдемо до своєї мети, – додав він.

Як повідомлялося, Патріарх Варфоломій підтвердив намір дарувати українській церкві автокефалію.

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