День Володимира: історія та традиції свята

28 липня в Україні відзначають День Володимира. Дата приурочена до дня пам’яті великого князя Володимира, який хрестив Київську Русь.
Історія свята
Князь Володимир був онуком великої княгині Ольги. У 987 році він захопив Херсонес, який на той момент належав Візантійській імперії, і, погрожуючи походом на Константинополь, зажадав у імператорів Візантії, братів Василя і Костянтина, руки їх сестри Ганни. Брати погодилися, але тільки за умови, що київський князь прийме християнство.
На честь весілля Володимир повернув Візантії Херсонес і побудував там храм Іоанна Предтечі та Хрестителя Господнього.
Легенди стверджують, що перед весіллям Володимир раптово осліп і тільки після свого хрещення прозрів. Це диво настільки вразило всіх в оточенні князя, що його дружинники також масово почали хреститися.
Потім відбулося хрещення всієї Київської Русі. Завдяки цьому Володимир став рівноапостольним. День Володимира відзначають 28 липня — у день смерті князя.
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Традиції свята
День Володимира широко поширений в Україні, за традицією в церквах проходять богослужіння, в яких згадують великого князя. Особливі урочисті богослужіння проходять у церквах, які збудував сам князь Володимир. За наказом князя була побудована Десятинна церква в Києві.
Моляться перед іконою люди зі слабким зором або тяжкохворі, оскільки є вірування, що князь був дуже хворий і практично осліп, але після хрещення переміг цю хворобу, отже, це вселяє надію на зцілення.
Зазвичай перед іконою моляться святому Володимиру:
– про позбавлення від зовнішніх ворогів,
– про зміцнення у вірі,
– про припинення внутрішніх чвар.
В цей день вітають всіх Володимирів з іменинами.
До слова, річниця Хрещення Київської Русі-України в 2018 році – одна з найбільш очікуваних за останні роки. Ще навесні Петро Порошенко заявив про намір здобути автономію для української церкви і висловив сподівання, що це відбудеться в 1030-у річницю Хрещення. Факти ICTV розібралися у перспективі надання Україні томосу.