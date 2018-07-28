День Володимира: історія та традиції свята

28 липня в Україні відзначають День Володимира. Дата приурочена до дня пам’яті великого князя Володимира, який хрестив Київську Русь.

Історія свята

Князь Володимир був онуком великої княгині Ольги. У 987 році він захопив Херсонес, який на той момент належав Візантійській імперії, і, погрожуючи походом на Константинополь, зажадав у імператорів Візантії, братів Василя і Костянтина, руки їх сестри Ганни. Брати погодилися, але тільки за умови, що київський князь прийме християнство.

На честь весілля Володимир повернув Візантії Херсонес і побудував там храм Іоанна Предтечі та Хрестителя Господнього.

Легенди стверджують, що перед весіллям Володимир раптово осліп і тільки після свого хрещення прозрів. Це диво настільки вразило всіх в оточенні князя, що його дружинники також масово почали хреститися.

Потім відбулося хрещення всієї Київської Русі. Завдяки цьому Володимир став рівноапостольним. День Володимира відзначають 28 липня — у день смерті князя.

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Традиції свята

День Володимира широко поширений в Україні, за традицією в церквах проходять богослужіння, в яких згадують великого князя. Особливі урочисті богослужіння проходять у церквах, які збудував сам князь Володимир. За наказом князя була побудована Десятинна церква в Києві.

Моляться перед іконою люди зі слабким зором або тяжкохворі, оскільки є вірування, що князь був дуже хворий і практично осліп, але після хрещення переміг цю хворобу, отже, це вселяє надію на зцілення.

Зазвичай перед іконою моляться святому Володимиру:

– про позбавлення від зовнішніх ворогів,

– про зміцнення у вірі,

– про припинення внутрішніх чвар.

В цей день вітають всіх Володимирів з іменинами.

До слова, річниця Хрещення Київської Русі-України в 2018 році – одна з найбільш очікуваних за останні роки. Ще навесні Петро Порошенко заявив про намір здобути автономію для української церкви і висловив сподівання, що це відбудеться в 1030-у річницю Хрещення. Факти ICTV розібралися у перспективі надання Україні томосу.