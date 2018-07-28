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Двогодинний бій під Кримським: двоє бійців ООС загинули, двох поранено

Двоє українських бійців загинули, ще двох поранено в суботу на Донбасі, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил (ООС).

– Удень, використовуючи режим припинення вогню, ворог силами диверсійно-розвідувальної групи в складі до 15 бойовиків, здійснив спробу захопити позиції одного з підрозділів у районі населеного пункту Кримське. Наші захисники, які виконували завдання на спостережному посту, прийняли бій з майже вчетверо переважаючим противником. Вони забезпечили підхід резервної групи наших підрозділів на чолі з командиром роти.

Отримавши рішучу відсіч, противник під щільним вогнем наших захисників відійшов під прикриттям своєї артилерії. Їхній відхід був відрізаний вогнем мінометного підрозділу Об’єднаних сил. Завдяки чітким і злагодженим діям підрозділів противник зазнав значних втрат – до 4 убитими і 6 пораненими.

На жаль, під час майже двогодинного бою, ми втратили двох синів України і ще двох було поранено, – йдеться в повідомленні ООС в суботу.

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Протягом поточної доби, від 7.00 до 18.00 російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Павлопіль і Лебединське, повідомляє штаб ООС.

Нагадаємо, вчора, 27 липня, один український розвідник загинув у результаті підриву на Донбасі.

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