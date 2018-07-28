Місячне затемнення 2018: як бачили кривавий місяць в Україні

Увечері 27 липня частина українців могла неозброєним оком побачити найдовше місячне затемнення ХХІ століття.
Кривавий місяць спостерігали до майже 02.00 суботи.
Червоний колір місяць придбав від ефекту сонячного світла.
Пізніше на небі можна було побачити ще й Марс, який наблизився до Землі.
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В Україні затемнення можна було спостерігати у Львові, у Луцьку, Харкові, Маріуполі, Рівному та Херсоні.
У Києві його не було видно через хмари.
Факти ICTV зібрали найкращі знімки місячного затемнення.
Раніше Факти ICTV писали, як місячне затемнення вплине на знаки зодіаку.
Фото: Instagram.
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