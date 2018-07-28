На Харківщині двоє дівчаток потонули у саморобному басейні

Поліція встановлює обставини загибелі двох сестер 2-х і 3-х років у саморобному басейні в с.Сенькове на Харківщині.

Як повідомляє в суботу відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області, за попередніми даними, дівчатка захлинулися у басейні в п’ятницю ввечері.

– Працівники поліції встановили, що 30-річний батько гуляв з доньками на території домоволодіння. Через деяких час чоловік на декілька хвилин залишив дітей без нагляду та зайшов у будинок. Коли чоловік повернувся, то виявив дівчаток у саморобному басейні в несвідомому стані. На місце прибула бригада швидкої медичної допомоги, яка констатувала смерть дітей, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сім’я характеризується позитивно, на обліку поліції не перебуває.

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За даним фактом порушено кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині двоє хлопчиків втопилися у річці, граючись біля води.