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На Патріарха Філарета готувався замах – УПЦ КП

Позаштатний єпископ Української православної церкви Київського патріархату Севастіан (Возняк Михайло Ярославович) готувався до вчинення замаху на Патріарха Київського Філарета.

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Про це йдеться у журналі засідання Священного Синоду на сайті УПЦ КП.

– 25 травня 2018 року позаштатний єпископ Севастіан разом зі своїм сином ввечері не в прийомний час у світському одязі увійшли в резиденцію Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета та мали намір потрапити в особисті покої Предстоятеля, який на цей момент вечеряв у трапезній. Почувши, що хтось пройшов по коридору, з дверей кухні вийшла економ Патріархії черниця Варвара, на яку зазначений єпископ Севастіан відразу напав, направивши їй в обличчя сльозогінний газ із заздалегідь приготованого балончика. Після цього батько і син зникли з місця злочину, – йдеться в повідомленні.

Слідством, проведеним правоохоронними органами, встановлені обставини, які дають підставу стверджувати обдуманість злочинних дій і завчасне приготування до них.

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При затриманні Севастіан “визнав свою участь у зазначених подіях, пояснивши свій вчинок спробою потрапити на прийом до Патріарха, хоча він, як довголітній клірик Київської єпархії, а згодом єпископ Чернігівський і Ніжинський, добре знайомий з розпорядком прийому і знав про те, що у вечірній час без попередньої домовленості він не здійснюється”.

На засіданні Священного Синоду ухвалили вважати такі дії замахом на Філарета.

Відзначається, що Возняк був звільнений від управління Чернігівською єпархією ще в 2008 році. Мотивом звільнення він вказав “особисті причини”.

У рішенні Шевченківського районного суду Києва зазначено, що він перебуває в зареєстрованому шлюбі.

– Незважаючи на добровільне принесення перед Богом і Церквою чернечих обітниць, заштатний єпископ Севастіан протягом багатьох років цинічно порушує їх, живучи фактично як світська особа, у зареєстрованому за державним законодавством шлюбі, має дітей. Протягом десяти років, які пройшли з часу звільнення з штату, жодних ознак каяття і бажання виправлення не виявив, втративши зв’язок з Українською Православною Церквою Київського Патріархату, – підкреслили в церкві.

Нагадаємо, в травні у приміщення патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату на вулиці Пушкінській забігли двоє невідомих і застосували газовий балончик.

Фото: Facebook.

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