PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / США і Росія не домовляться до демонтажу Кремля - політолог/

США і Росія не домовляться до демонтажу Кремля – політолог

Президент Росії Володимир Путін продовжить агресію в Україні.

Після зустрічі президентів США і Росії варто чекати на продовження підтримки України з боку США і продовження протистояння на Донбасі.

Про це написав у колонці для сайта LB.ua плітичний оглядач Віталій Портников.

– Для Путіна Україна залишається одним із театрів воєнних дій у його протистоянні зі Сполученими Штатами й у спробах відновити зону впливу Радянського Союзу на сході та в центрі Європи. Від цих спроб він не відмовиться, американців, як і раніше, буде вважати відповідальними за те, що ці політичні фантазії не втілюються в життя. Цей коктейль амбіцій гарантує, що жодних американсько-російських домовленостей не буде. Не буде за Трампа, не буде без Трампа.

Читайте: Тортури, арешти і зникнення: заява Канади щодо Росії в Криму

Не буде до демонтажу наявного російського режиму – до речі, це не така вже фантастична річ, напевно, не більш фантастична, ніж крах СРСР. Але поки путінський режим існує, не варто чекати легких часів – ні нам, ні американцям, – підсумував він.

Нагадаємо, російський блогер і фінансист Слава Рабинович вважає, що звільнення окупованого Російською Федерацією Криму довго чекати не доведеться.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Двогодинний бій під Кримським: двоє бійців ООС загинули, двох поранено
На Донбасі підірвався український розвідник
Путін раптово передумав щодо “референдуму” на Донбасі
Росія підігнала артилерію і танки до лінії розмежування – ООС
Донбас ЗСУ
Доба на Донбасі: кількість обстрілів збільшилася. Загинув військовий
ДНР
Як РФ заманює бюджетників у лави бойовиків “ДНР”
Деякі без голови служать, а тут лише ноги немає – офіцер ЗСУ, який ледь не став сепаратистом
Бойовики обстріляли Новотроїцьке зі 122-мм артилерійських систем
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка