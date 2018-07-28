США і Росія не домовляться до демонтажу Кремля – політолог

Президент Росії Володимир Путін продовжить агресію в Україні.

Після зустрічі президентів США і Росії варто чекати на продовження підтримки України з боку США і продовження протистояння на Донбасі.

Про це написав у колонці для сайта LB.ua плітичний оглядач Віталій Портников.

– Для Путіна Україна залишається одним із театрів воєнних дій у його протистоянні зі Сполученими Штатами й у спробах відновити зону впливу Радянського Союзу на сході та в центрі Європи. Від цих спроб він не відмовиться, американців, як і раніше, буде вважати відповідальними за те, що ці політичні фантазії не втілюються в життя. Цей коктейль амбіцій гарантує, що жодних американсько-російських домовленостей не буде. Не буде за Трампа, не буде без Трампа.

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Не буде до демонтажу наявного російського режиму – до речі, це не така вже фантастична річ, напевно, не більш фантастична, ніж крах СРСР. Але поки путінський режим існує, не варто чекати легких часів – ні нам, ні американцям, – підсумував він.

Нагадаємо, російський блогер і фінансист Слава Рабинович вважає, що звільнення окупованого Російською Федерацією Криму довго чекати не доведеться.