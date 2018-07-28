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Тортури, арешти і зникнення: заява Канади щодо Росії в Криму

Канада засудила приєднання Росією Криму і закликала звільнити усіх незаконно затриманих українців.

Канада підтвердила незмінність своєї позиції щодо засудження дій Росії у напрямку насильницького приєднання Криму, в тому числі шляхом відкриття у травні 2018 року мосту через Керченську протоку, і закликала звільнити усіх незаконно затриманих громадян України.

– Канада підтверджує свою незмінну прихильність територіальній цілісності України і засуджує дії, які вчинила Росією для насильницької інтеграції Кримського півострова, у тому числі через відкриття в травні 2018 року моста через Керченську протоку, – сказано в заяві канадського парламенту, пише Інтерфакс-Україна.

Уряд Канади відзначає, що після окупації Криму Росією на півострові спостерігаються серйозні порушення прав людини з боку представників російської влади, включаючи обмеження свободи слова і зібрань, довільні арешти, тортури, затримання і зникнення, що було зафіксовано Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ).

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– Ми закликаємо звільнити усіх незаконно затриманих громадян України, в тому числі Олега Сенцова, які були вивезені до Росії та засуджені судами, юрисдикцію яких у Криму ми не визнаємо, – сказано в заяві.

Як повідомлялося, раніше Державний департамент США опублікував Кримську декларацію.

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