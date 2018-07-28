У Дніпрі водою з метрополітену затопило дорогу і двори

У Дніпрі в результаті пошкодження колектора, в який скидають води стаціонарні насоси Дніпровського метрополітену, затопило проїжджу частину дороги і двори.

Про це повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

– 28 липня о 13.44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в результаті пошкодження колектора, в який здійснюють скид води стаціонарні насоси Дніпровського метрополітену, йде затоплення проїзної частини дороги і дворів на приватній території по вулиці Велика Діївська, Новокадацький район, місто Дніпро, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що рятувальники за допомогою мотопомпи почали відкачувати воду з території приватних домоволодінь для недопущення затоплення будинків.

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– Підтоплено подвір’я на приватній території рівнем води 0,4-0,5м. Заходи з відкачування води тривають, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, вулиці Чернігова через зливи перетворилися на річки.