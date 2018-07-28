У центрі Києва розпочалася хресна хода віруючих Української православної церкви Київського патріархату з нагоди святкування 1030-річчя хрещення Русі-України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Після молебню у Володимирському соборі віруючі організованою колоною рушили по вул. Володимирській через Софійську площу до Володимирської гірки.

На чолі колони йдуть священнослужителі з хоругвами та іконами.

У першій частині колони йде духовенство, друга частина колони – заздалегідь сформована з віруючих на вул. Володимирській з боку парку ім.Т.Г.Шевченка. В процесі ходи дві колони з’єднаються в одну.

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Парафіяни, які бажають йти в першій колоні разом з духовенством, повинні були пройти через рамки металошукачів на бульварі Шевченка.

По всьому маршруту хресної ходи встановлені металеві огорожі.

У ході беруть участь глава УПЦ КП Філарет, президент України Петро Порошенко з дружиною, перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр оборони Степан Полторак, віце-прем’єр Павло Розенко, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, міністр культури України Євген Нищук та інші члени уряду.

Безпека руху хресної ходи забезпечують правоохоронці.

У центрі Києва обстановка спокійна.



У Києві розпочалася хресна хода УПЦ з нагоди святкування хрещення Русі-України / 2 фотографии

Нагадаємо, річниця Хрещення Київської Русі-України в 2018 році – одна з найбільш очікуваних за останні роки. Ще навесні Петро Порошенко заявив про намір здобути автономію для української церкви і висловив сподівання, що це відбудеться в 1030-у річницю Хрещення. Факти ICTV розібралися у перспективі надання Україні томосу.