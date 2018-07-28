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У Приморську розмило косу – відпочиваючих евакуюють

Рятувальники евакуювали 20 автомобілів з відпочиваючими з Обіточної коси на Азовському морі, яку розмило внаслідок зливи.

У Запорізькій області через сильну зливу в суботу вранці розмило популярну курортну зону на Азовському морі – Обіточну косу в районі м.Приморськ, із зони підтоплення евакуйовано 20 автомобілів з відпочиваючими, пише Інтерфакс-Україна.

Читайте: Десятки відпочиваючих вишикувалися в людський ланцюг, щоб врятувати потопаючих

Як розповіла речник Головного управління Держслужби з надзвичайних України в Запорізькій області Юлія Баришева, у результаті розмивання коси відрізаними від суші виявилися близько 70 відпочиваючих і 30 автомобілів.

Нагадаємо, вулиці Чернігова через зливи перетворилися на річки.

Фото: azov-off-road.com.ua

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