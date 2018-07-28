У Приморську розмило косу – відпочиваючих евакуюють

Рятувальники евакуювали 20 автомобілів з відпочиваючими з Обіточної коси на Азовському морі, яку розмило внаслідок зливи.
У Запорізькій області через сильну зливу в суботу вранці розмило популярну курортну зону на Азовському морі – Обіточну косу в районі м.Приморськ, із зони підтоплення евакуйовано 20 автомобілів з відпочиваючими, пише Інтерфакс-Україна.
Читайте: Десятки відпочиваючих вишикувалися в людський ланцюг, щоб врятувати потопаючих
Як розповіла речник Головного управління Держслужби з надзвичайних України в Запорізькій області Юлія Баришева, у результаті розмивання коси відрізаними від суші виявилися близько 70 відпочиваючих і 30 автомобілів.
Нагадаємо, вулиці Чернігова через зливи перетворилися на річки.
Фото: azov-off-road.com.ua
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+