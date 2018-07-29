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Доба на Донбасі: бойовики спробували захопити позиції ЗСУ

За минулу добу російсько-окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

ООС

За минулу добу бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, тричі використавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє прес-центр штабу ООС.

У ході бойових дій двоє військовослужбовців загинули, двоє отримали поранення.

– Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Водяного застосовували 82-мм міномети, – йдеться у повідомленні.

Ворог здійснив спробу захопити позиції одного з підрозділів у районі населеного пункту Кримське. Об’єднані сили застосували чергові вогневі засоби, зазнавши втрат противник відступив.

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За інформацією штабу ООС, чотирьох окупантів знищено, шістьох поранено.

До слова, уряд схвалив стратегію інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей, підготовлену Міністерством інформаційної політики.

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