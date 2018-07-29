Доба на Донбасі: бойовики спробували захопити позиції ЗСУ

За минулу добу бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, тричі використавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє прес-центр штабу ООС.

У ході бойових дій двоє військовослужбовців загинули, двоє отримали поранення.

– Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Водяного застосовували 82-мм міномети, – йдеться у повідомленні.