Канада щорічно надаватиме Україні $50 млн протягом 5 років

Уряд Канади ухвалив рішення про надання Україні $50 млн протягом п’ятьох наступних років.

Про це повідомив посол України у Канаді Андрій Шевченко, передає 112 Україна.

– Зафіксовано новий пакет допомоги Україні обсягом у близько $50 мільйонів щорічно упродовж наступних 5 років (35 млн – техдопомога, 5 млн – гуманітарна допомога, 10-12 млн – операції у безпековому секторі). Це не враховує масштабної військової місії UNIFIER, яка фінансується з бюджету канадського Міноборони, – сказав Шевченко.

Він додав, що для України є важливим те, що це перший масштабний пакет, який ухвалив уряд прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

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До слова, Конгрес США рекомендував Пентагону продовжити допомогу Україні у 2019 фінансовому році.