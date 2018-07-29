На Донбасі знайшли заборонені протипіхотні міни

На Донбасі українські сапери знайшли та знищили міни, що заборонені міжнародними конвенціями.

На Донбасі військові сапери зі складу Об’єднаних сил знищили встановлені бойовиками протипіхотні міни ПМН-2, використання яких заборонено міжнародними конвенціями, повідомляє прес-центр штабу ООС.

– Військові сапери однієї з бригад Збройних сил України, що входять до складу Об’єднаних сил, знищили 14 протипіхотних мін ПМН-2, які були виявлені біля однієї з позицій в смузі оборони бригади. Ще 36 мін було знешкоджено на місці, оскільки транспортуванню вони не підлягали, – йдеться у повідомленні.

Російсько-окупаційні війська встановили свої вибухові пристрої за всіма правилами мінування та ретельно замаскували.

Знайдені боєприпаси були 1987 року виробництва і ніколи не використовувалися у Збройних силах України.

Читайте: Путін раптово передумав щодо “референдуму” на Донбасі

До слова, глава Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін доручив терпідрозділам ДСНС розпочати планування заходів реалізації механізму “малих кроків” з деокупації Донбасу.

Фото: прес-центр штабу ООС (Скріншот)

Відео: прес-центр штабу ООС