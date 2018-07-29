На українських дорогах встановлять камери фіксації порушень ПДР: де та коли

На дороги України планують повернути контроль швидкості та фіксувати порушення на новенькі камери.

У МВС планують встановити на українських дорогах 3726 камер, повідомляє 24tv.ua.

Камери збираються встановлювати на трасах і залізничних переїздах. Їх буде понад 300 штук. І працювати почнуть вже наступного року, а камер на трасах у декількох областях буде майже стільки ж, скільки й у містах.

Але є одна проблема, а саме ще не легалізований стандарт обладнання для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

За інформацією міністра інфраструктури Володимира Омеляна, у найближчі два місяці чиновники мають вирішити питання контролю швидкості в Україні. Така затримка гальмує централізовані закупівлі камер, адже без сертифікації їх не можна використовувати для притягнення водіїв до відповідальності.

Обійдеться така система в понад 1 млрд грн.

Раніше Факти ICTV писали, що сервісні центри МВС ввели можливість здачі іспиту з правил дорожнього руху (ПДР) в Україні англійською мовою.

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