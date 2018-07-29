Не в Києві. Де в Україні найвищі зарплати

В Україні у червні найвища середня заробітна плата була в Донецькій області, вона склала 9774 грн.

– Найбільша середня заробітна плата по регіонах у червні: Донецька обл. – 9774 грн, Київська обл. – 9481 грн, Дніпропетровська обл. – 9065 грн, – зазначили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Середня номінальна заробітна плата в Україні за червня 2018 року становила 9141 грн, а це у 2,5 раза більше за мінімалку і на 24,2% більше, як торік у червні.

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Найбільше платять в Україні працівникам галузі фармацевтики, фінансових та страхових напрямків, а також працівникам сфери ІТ та телекомунікацій.

Раніше Факти ICTV писали, що коли зросте мінімальна зарплата.

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