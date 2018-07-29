Негода в Україні: біля Бердянська відкопали десятки авто

Через шторм на узбережжі Азовського моря піском засипало десятки авто.

У місті Приморськ (Запорізька область) на узбережжі Азовського моря рятувальники витягли з розмитих доріг 36 автомобілів і евакуювали 86 осіб, повідомляє прес-служба ДСНС.

– Так, об 11.20 в районі бази відпочинку Автотурист люди намагалися виїхати, але через промоїни та підняття рівня води автомобілі застрягли у піску, – йдеться у повідомленні.

В регіоні спостерігалися пориви східного вітру до 12 м/с і злива.

У Приморському районі співробітники Бердянського лісового господарства витягли 25 автомобілів і вивезли 40 осіб за допомогою трактора та УАЗа.

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У місті Бердянськ рятувальники за допомогою тросів і спецавтомобіля витягли 2 авто із району підтоплення та вивезли 11 людей.



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До слова, у Дніпрі пройшли сильні дощі, в результаті яких попадали дерева.

Фото: прес-служба ДСНС