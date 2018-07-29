Що писав Айвазовський крім моря: 7 невідомих картин

29 липня виповнюється 201 рік з дня народження українського художника-мариніста вірменського походження Івана Айвазовського. Його знаменитий Дев’ятий вал знають навіть діти, але писав він не тільки море. Факти ICTV пропонують подивитися на невідомі роботи майстра.

На жаль, після анексії Криму Росія привласнила Картинну галерею Айвазовського у Феодосії, в якій зберігається найбільша колекція його творів – 417 картин.

Фото: Галерея імені Айвазовського

До речі, Дев’ятого валу тут немає – вона знаходиться в Державному Російському музеї Санкт-Петербурга.

Між тим, Айвазовський жив і творив у Феодосії. Ще в молодості він став відомим, виставляючи свої картини на показ жителям міста.

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У 1845 році пройшла перша виставка з 49 робіт у будинку, де жив художник. У 1880 році Айвазовський заснував картинну галерею і художню майстерню за власним проектом. А перших відвідувачів він запросив в день свого народження – 29 липня. З того часу галерея стала першим музеєм одного художника в тоді ще Російській імперії.

Він прожив у своєму місті до кінця своїх днів і галерею з усім її майном заповідав Феодосії. У 1900 році вона була націоналізована, а з 1922-го є державним музеєм.

Загальна колекція галереї включає понад 12 тис. творів на морську тематику: роботи Айвазовського, його учнів, онуків, мариністів XIX століття, художників південно-східного Криму і сучасних художників.

Найвідоміші картини Айвазовського, які знаходяться в музеї: Серед хвиль (282×425 см), Севастопольський рейд, Бриг Меркурій, атакований двома турецькими кораблями, Море. Коктебель, Георгіївський монастир.

Але писав він полотна і в інших жанрах. У них важко впізнати Айвазовського.

Зрада Іуди – 1834

Фото: see-art.ru

Картина виконана на папері, білилами та італійським олівцем. Зберігається у Державному Російському музеї.

Велика піраміда в Гізі – 1878

Фото: art-catalog.ru

Айвазовський приїхав до Єгипту в 1869 році на урочисте відкриття Суецького каналу. Також він відвідав Каїр і здійснив подорож по Нілу. Ця картина перебуває в приватній колекції.

Під час жнив в Україні – 1883

Фото: i-aivazovsky.ru

Важко навіть повірити, що цей пейзаж створив художник-мариніст. Твір виконано маслом на полотні, робота знаходиться у Феодосійській картинній галереї імені Айвазовського.

Східна сцена (У човні) – 1846

Фото: see-art.ru

У пейзажах Айвазовського людей можна зустріти нечасто. Ця картина – враження від візиту в Стамбул та інші східні міста.

Палац Ка д’Ордо у Венеції при місяці – 1878

Фото: ayvazovskiy.su

Айвазовський кілька разів бував у Венеції. Більш того, в цьому місті в академії ордена мхітаристів на острові Сан-Лазар жив його брат, архієпископ вірменської церкви Гавриїл (Габріел). Ця картина перебуває в Державному Російському музеї.

Вітряк на березі моря – 1837

Фото: see-art.ru

Ця картина зберігається у Державному Російському музеї у Санкт-Петербурзі. Рік написання полотна був переломним для художника. Незадовго до цього його викладач наскаржився на 19-річного учня, і картини Айвазовського за наказом Миколи I прибрали з виставки. Однак завдяки Карлу Брюллову опала була знята, імператор подивився на його картини, дав грошей і відправив супроводжувати сина Костянтина у плаванні по Балтиці.

Афінський акрополь – 1883

Фото: ayvazovskiy.su

У 1882 році Айвазовський вирушає до Греції, яка лише в 1832 році отримала незалежність від Туреччини. Художник дивиться на пагорб Акрополя знизу, через колони храму Зевса Олімпійського. На полотні Парфенон вже не мечеть, і мінарет поруч з ним знесений. Картина знаходиться у Київському державному музеї російського мистецтва.

До слова, раніше Третейський суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити українському бізнесу збиток за анексію Криму.

Фото: see-art.ru, Галерея Айвазовського, i-aivazovsky.ru, art-catalog.ru