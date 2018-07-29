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Синоптики попередили про грози та град в Україні

У західних областях України сьогодні очікуються грози та град.

На Прикарпатті й Закарпатті у неділю і понеділок очікуються грози та град, повідомляє прес-служба ДСНС.

– За даними Укргідрометцентру, вдень 29 липня та протягом 30 липня на Прикарпатті та Закарпатті грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с, – йдеться у повідомленні.

Крім того, дощова погода очікується в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Читайте: Правила поведінки в грозу і зливу – 7 порад Супрун

До слова, в Одесі через сильну зливу багато вулиць міста підтопило.

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