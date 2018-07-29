До коли кияни можуть обміняти старі жетони на метро – дата

У метрополітені нагадали киянам, що у них залишилося два дні на те, щоб безкоштовно обміняти старі жетони на нові.
Як повідомляє прес-служба метрополітену, обміняти без доплати можна до вівторка, 1 серпня, передає УНІАН.
Також в метро нагадали, що якщо ви хочете обміняти один жетон, то це можна зробити в будь-якій касі. Якщо ж два і більше, то доведеться звертатися до сервісних центрів на станціях Майдан Незалежності, Дорогожичі, Політехнічний інститут і Дарниця.
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Працюють сервісні центри з 8.00 до 19.00 без вихідних.
Нагадаємо, 14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.
Фото: dreamstime
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