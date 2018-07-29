Україна відзначає День Сил спеціальних операцій

Сьогодні в Україні відзначають День Сил спецоперацій ЗСУ, який встановлено для розвитку національних військових традицій.

Указ про створення свята підписав 26 липня 2016 року президент України Петро Порошенко.

Також в цей день він підписав Закон про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій ЗСУ, тим самим завершивши процес їхнього створення.

Сили спеціальних операцій – окремий вид Збройних сил, який складається з добре навчених та мотивованих військових. Вони здатні організовувати диверсії в тилу ворога та на окупованих територіях, а також звільняти чи захоплювати важливих заручників.

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20 листопада 2017 року гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ затвердили гасло Святослава Хороброго — Іду на ви!, а також обрано нову символіку.

3 березня президент Петро Порошенко затвердив Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Військових вже привітав президент Петро Порошенко.

– Сили спеціальних операцій – еліта Збройних Сил України. Вітаю воїнів, – написав Порошенко.

А також міністр оборони Степан Полторак.

– Пишаюся унікальними професіоналами, які свідомо та мотивовано служать у елітному підрозділі українського війська – Силах Спеціальних Операцій. Ви виконуєте важливі та небезпечні завдання, відважно й сміливо підходячи до реалізації оперативних задумів, зокрема у найнебезпечніших бойових умовах. Вдячний за досягнені вами бойові результати, – привітав військових Полторак.

До слова, наприкінці червня підрозділи Об’єднаних сил провели вдалу операцію з визволення та взяли під контроль населений пункт Золоте-4 у Луганській області, що був розташований у “сірій зоні”.