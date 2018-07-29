Полтавський міжнародний аеропорт після реконструкції вперше прийняв пасажирський рейс.

Про це повідомив перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Андрій Пісоцький у Facebook.

– Ми прийняли перший рейс після реконструкції аеропорту. До нас прилетіли громадяни США, Канади, Китаю, Європи. І це не просто туристи, а блогери і всі зацікавлені темою авіації. Вони подорожують містами України, знайомляться з музеями авіації, оцінюють інфраструктуру. Далі популяризуватимуть наш регіон, адже є про що розповісти. Я пишаюся, що ми привели аеропорт до ладу і тепер зможемо приймати рейси як з інших міст, так і з-за кордону, – заявив він.

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В аеропорту приземлився літак Як-40, який виконав внутрішній рейс із Запоріжжя.











В Україні з’явився ще один міжнародний аеропорт / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на базі Білоцерківського вантажного авіакомплексу в Київській області планується створити міжнародний аеропорт.

Фото: Андрій Пісоцький