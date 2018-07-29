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В Єгипті застрягли понад 200 туристів з України

В місті Хургада (Єгипет) застрягли понад 200 українських туристів.

Літак

У місті Хургада (Єгипет) застрягли понад 200 туристів з України, які мають вилетіти додому сьогодні, заявила речник туроператора Join Up Катерина Резніченко, передає Українська правда.

Затримка сталася через те, що у літака пробило колесо.

– Усі затримки рейсів пов’язані з певними причинами. У даному випадку причиною стало те, що у літака пробилося колесо. Відповідно був потрібен час, щоб його привезти з іншої країни, – заявила Резніченко.

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Туристів вивезли з аеропорту та розселили по готелях.

– Їм надали напої, харчування і проживання – все що має надаватися згідно з правилами повітряних перевезень, – додала речник туроператора.

До слова, у Грузії на горі Тетнульд знайшли загиблого туриста з України.

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