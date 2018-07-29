Я не буду співати: Приходько про плани у Верховній Раді

Анастасія Приходько, у випадку отримання депутатського мандату, цілковито присвятить себе роботі у Верховній Раді.

Про це вона заявила в ефірі Еспресо.TV.

– Скажу відверто: я не буду співати. Бо не можна бути, вибачте, на 2-х стільцях, – зазначила Анастасія Приходько.

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За словами співачки, політик має бути виключно політиком.

– Як це можна поєднати? Тут ти виходиш, робиш одні справи, тут ти виходиш співати. То не може таке бути. Або я співаю, або я в політиці. Два варіанти не підходять, – зазначила Приходько.

Нагадаємо, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук вкотре прокоментував чутки про можливу участь у президентських виборах, зауваживши, що його відповіді все одно не повірять.

Фото: prykhodko_official