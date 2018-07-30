Дощі не припиняться: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Протягом тижня дощі мігруватимуть територією України. Не припинятимуться вони лише на заході.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 31 липня, майже скрізь дощі та грози.

Лише у центрі, а також у Харківській, Сумській та Чернігівській областях без опадів.

Найспекотніше на півдні – тут до +32, на градус нижче на Закарпатті.

На сході та у центрі країни +30, у північних та західних областях очікується 28 вище нуля.

У Києві дощ та гроза, вночі 19-21, а вдень 27-29 градусів тепла.

Читайте: Справжні тропіки: синоптики дали прогноз погоди на серпень

На середу, 1 серпня, дощі прогнозують на заході, півдні, а також у Донецькій області.

Температура повітря залишиться незмінною.

У столиці сухо і незмінні +29.

У четвер, 2 серпня, опади очікуются лише у західних областях.

На півдні спека трохи спаде – до +31, на решті території України – в межах +28.

У Києві без опадів, вночі 17-19, вдень 26-28 градусів тепла.

У п’ятницю, 3 серпня, дощі знову заливатимуть захід, опади охоплять також північні області.

Проте температура не зміниться.

До столиці повернуться дощі.

Раніше синоптики попереджали, що в Україні до кінця місяця буде дощова погода, але у перших числах серпня прийде спека.

Карти: Укргідрометцентр