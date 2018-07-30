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Фото Сенцова вивісять на мерії Парижа

На мерії Парижа сьогодні, 30 липня, розмістять фотографію українського режисера Олега Сенцова, який вже 78-й день голодує в російській колонії.

Олег Сенцов

Про це повідомляється на сторінці Save Oleg Sentsov в Facebook.

– Паризький мер на підтримку Олега Сенцова, який незабаром досягне 80-го дня голодування, розмістить його фотографію на фасаді міської мерії в 4-му муніципальному окрузі, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Сестра Сенцова спростувала заяву про його передсмертний стан

До слова, днями Європейський суд з прав людини закликав українського політв’язня Олега Сенцова припинити голодування, щоб врятувати своє життя.

Фото: УНІАН

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сенцов
На скільки мене вистачить, стільки й протягну! У Сенцова був другий криз
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