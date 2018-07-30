Коли в Україні запустять Hyperloop

Hyperloop в Україні можуть запустити орієнтовно у 2023-2025 роках.
Про це в інтерв’ю Обозревателю заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
– Перша поїздка на Hyperloop у світі повинна відбутися в Абу-Дабі у 2020 році під час всесвітньої виставки. Оптимістичний сценарій для України – 2023-2025 роки. Наша ідея – поєднати Балтику і Чорне море. Бачимо величезний потенціал у цьому напрямі, – сказав він.
Відзначається, що Hyperloop Transportation Technologies, з якою підписано угоду, бачить окупність через 12 років.
– Це крута штука, тому що залізниця не окупається ніколи. Залізнична інфраструктура завжди будувалася державою за державні гроші, а потім перебували різні формати. Концесійна залізниця працює у США, але повірте, там дуже багато державних коштів, – підсумував Омелян.Читайте: Поїздка на Hyperloop: квиток обійдеться у 4 тис. грн У Дніпрі знайшли місце для будівництва Hyperloop Нова пасажирська капсула Hyperloop One
Нагадаємо, у червні Україна і Hyperloop підписали угоду про співпрацю.
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