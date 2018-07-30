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Курс долара в Україні: прогноз на осінь

З кінця серпня – початку вересня в Україні очікується сезонне підвищення курсу долара.

Долар

Таку думку у коментарі УНН висловив економіст Віктор Скаршевський.

– Поточна девальвація, яка відбулася минулого тижня, була викликана короткостроковими факторами, які наклалися один на одного, – зазначив він.

Проте, за його словами, до кінця поточного тижня курс долара повернеться  до попереднього рівня 26,20-26,30 грн.

– Це ще не початок девальваційного тренда, це фальстарт, розминка перед осінню. А ось з кінця серпня – початку вересня розпочнеться сезонне підвищення курсу, коли попит на валюту перевищує її пропозицію, – пояснив економіст.

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Нагадаємо, наприкінці минулого тижня курс долара зріс до 26,73 грн.

Фото: dreamstime

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