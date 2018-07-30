НБУ назвав причини девальвації гривні

Головними причинами знецінення гривні у липні стали купівля валюти імпортерами, відшкодування ПДВ та виплати нерезидентам за держоблігаціями.

У липні офіційний обмінний курс гривні щодо долара США знецінився майже на 50 копійок.

– Знецінення гривні в липні зумовлювало насамперед посилення попиту на іноземну валюту на безготівковому ринку, – аналізує голова ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Так, з однієї сторони попит зумовлювали імпортери, купуючи іноземну валюту.

З іншої – додатковий попит стимулювала гривня, яка надійшла на ринок через відшкодування ПДВ та виплати нерезидентам за гривневими ОВДП.

– При цьому відшкодування ПДВ має двоякий вплив на валютний ринок. Адже ці кошти частково спрямовуються на купівлю іноземної валюти експортерами. Крім того, вони використовуються експортерами як обігові кошти, що знижує необхідність “заведення” виручки в іноземній валюті в Україну, – додає Данилишин.

Отже, знецінення гривні у липні відбувалося через посилення попиту на іноземну валюту, зумовлене впливом короткострокових чинників.

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Однак, з метою упередження різких змін обмінного курсу гривні Національний банк готовий і виходить на валютний ринок України з інтервенціями з продажу іноземної валюти, що й робив минулого тижня.

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