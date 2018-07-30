Не виходьте з дому: у прифронтовому Лисичанську оголосили АТО

У Лисичанську (Луганська область) проведуть заходи з протидії терористичної і диверсійної загрози.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.

– У зв’язку з проведенням 31 липня і 1 серпня превентивних заходів з протидії терористичної і диверсійної загрози в Лисичанську Луганської області командування об’єднаних сил закликає жителів міста не залишати без необхідності свої домівки, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами.

У разі потреби пересування в інші райони міста, з метою уникнення непорозумінь, просимо обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та ін), – йдеться в повідомленні.

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Всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства і санкціоновані командувачем ООС генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

– Ситуація з антитерористичною загрозою знаходиться під контролем, – відзначили в штабі.

Також зазначається, що в разі отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків необхідно негайно повідомляти Управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, а також Головне Управління національної поліції у Луганській області.

– Просимо не панікувати і дотримуватися вимог особистої безпеки. Нагадуємо, що згідно з вимогами пункту 8 постанови Кабінету міністрів України від 18 лютого 2016 року № 92, прийняте рішення про встановлення рівня терористичної загрози червоний в Донецькій і Луганській областях, АР Крим. Вказана постанова є відкритою, громадяни можуть ознайомитися з заходами, що вживаються суб’єктами боротьби з тероризмом у відповідності з певним рівнем терористичних загроз, – додали в прес-центрі.

Як відомо, сьогодні, 30 квітня, президент України Петро Порошенко оголосив про перехід від формату АТО до операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Фото: lisichansk.com.ua.