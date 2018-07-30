Не зручно, але треба. Як живеться українцям з ID-паспортами

Пройшло більше двох років з того момоенту, як українці почали замінювати старі паспорти на ID-картки. Паспорт нового зразка має полегшити життя громадян та наближає Україну до стандартів розвинених країн. Факти ICTV розкажуть про те, чи це дійсно так, і як у паспортній реформі з’явився майданчик для корупції.

ID-картку замість паспорту-книжки в Україні безкоштовно отримати можуть ті громадяни, яким документ видають вперше. Потім за чіп доведеться заплатити. Якщо паспорт міняють у 18 років, або через зміну прізвища чи втрату, коштуватиме послуга 279 гривень.

Додаткова плата за швидкість

Виготовлення пластикових карток з вбудованою інформацією займає певний час. Адже необхідне для їх виготовлення обладнання має обмежене коло підприємств.

– Щоб прийняти заявку для виготовлення такого документу, треба мати спеціальне обладнання та захищені канали зв’язку. Це означає, що місць, де можна замовити такий паспорт, суттєво менше, ніж могло би бути, – говорить експерт центру політико-правових реформ Віктор Тимощук.

Тож процедура видачі паспорту триває близько місяця. Точно дізнатись, коли буде готовий документ, не можливо через завантаженість ліній виготовлення. Але виявляється, що навантаження не стануть на заваді, якщо паспорт треба отримати швидше.

Державне підприємство “Документ”, що підпорядковується міграційній службі, за додаткові 400 гривень виготовить картку максимум за 20 днів. Спеціалісти вважають механізм плати непрозорим. Адже ціна послуги має кілька складових, які регулюються Кабміном та поліграфкомбінатом “Україна” у ручному режимі.

За час дії паспортної реформи вже близько двох мільйонів українців отримали паспорти нового зразка. Враховуючи, що “Документ” бере плату і за оформлення закордонних паспортів, яких щодня обробляють тисячами і часто за терміновою процедурою, підприємство можна назвати комерційно успішним.

Особливості життя з ID

Новий, із захищеною інформацією та зручний. Саме так позиціонували паспорт нового зразка на старті реформи. Мовляв через те, що частина персональних даних буде прихованою, в разі крадіжки документа злодіям не вдасться взяти на нього кредит.

На ділі хороша ініціатива розбилась об сувору українську реальність. Чи не єдине місце, де інформацію з ID-паспортів можуть зчитати – це ті ж самі банки, від махінацій з якими, за іронією, і має захищати документ. Чіпи, вмонтовані в нові паспорти, не відрізняються від мікросхем у банківських картках, тож отримувати дані з них можна тим самим обладнанням.

Якщо ж власнику документа нового зразка необхідно отримати послугу, яка включає інформацію про місце реєстрації, без паперового додатка людині все одно не обійтись. Так як інформація знаходиться на чіпові, під час візиту, наприклад, до лікаря, необхідно брати з собою документ з даними про прописку, що видається разом з ID-карткою. Не дуже зручно, правда ж?

Паспорт, як мета

Процедура отримання документу нового зразка для більшості майже нічим не відрізняється від подачі документів на старий паспорт. Однак складнощі чекають на внутрішньо переміщених осіб. Їм доводиться надавати набагато більше різних довідок. Тож отримання ID-картки для них часто стає тривалим та трудоємним процесом.

До того ж, на даний момент перелік необхідних для оформлення документів не зафіксований на законодавчому рівні. В той же час, навіть в паспортних столах не приховують, що робити новий паспорт хоч і не обов’язково за наявності діючого старого, проте все-таки варто. І чим раніше, тим краще.

В будь-якому випадку пластикова картка за наявності обладнання для зчитування – набагато зручніший документ. А ще вартість послуг на виготовлення нового паспорту кожного року зростає: на старті реформи послуга коштувала 87 гривень, а зараз вже майже 300.

Майбутнє з чіпами

Заміна старих паспортів на сучасні пластикові була однією з вимог ЄС перед Україною в рамках лібералізації візового режиму.

Подібними посвідченнями особи давно користуються в різних країнах світу. Та й переваги у користуванні наочні: зносостійкість та зручність.

Тож вже за кілька років усі ми поступово перейдемо на документи нового зразка. Залишається сподіватись, що їх переваги не обмежаться тільки новим форматом, а кошти, сплачені за виготовлення документів платниками податків, підуть, в тому числі, на закупівлю обладнання для зчитування інформації з ID-карток.

Реалізувати це можливо було б, якби законотворці урегулювали законодавчо ціну на виготовлення ID-карток, закордонних паспортів та закріпили статус підприємства “Документ”, як суб’єкта державної реєстрації. Тим паче, що працювати та отримувати прибутки від українців компанія буде довго – нові паспорти потребують заміни кожні 10 років.

Фото: уніан, pasport

Яна Семенюк