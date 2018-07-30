ООС: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Кримського та Авдіївки

За минулу добу на Донбасі бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного українського військовослужбовця.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції об’єднаних сил (ООС).

– Противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Забороненое мінськими домовленостями озброєння не застосовувалося, – йдеться у зведенні, опублікованому на сторінці прес-центру штабу в соцмережі Facebook у понеділок вранці.

Бойовики вели прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по захисниках Кримського, Південного, Новгородського, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя і Водяного.



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За даними української розвідки двоє бойовиків отримали поранення.

Протягом поточної доби бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Майського, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки і Павлооля.

Нагадаємо, бойовики спробували захопити позиції в районі населеного пункту Кримське.