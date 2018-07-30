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Підвищення зарплати військовим 2018: коли і на скільки

Міноборони пропонує підвищити грошове забезпечення військових з 1 жовтня.

Міністерством оборони прийнято рішення щодо підвищення грошового забезпечення військових з 1 жовтня 2018 року, але для цього потрібне додаткове фінансування з бюджету у сумі 4,5 млрд грн.

Відповідний лист за підписом міністра направлений прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, повідомляє прес-центр ЗСУ.

Як зазначається, недостатній рівень грошового забезпечення є основною причиною звільнення з лав Збройних Сил України після закінчення контракту (36% опитуваних). Всього з січня по червень звільнилося 11 тисяч офіцерів та контрактників, що мали військовий досвід, ще 18 тисяч має звільнитися до кінця 2018 року.

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Тому з метою збереження кадрового потенціалу та залучення на військову службу в Міністерстві оборони опрацьовується питання щодо збільшення з 1 жовтня 2018 року мінімального грошового забезпечення:

  • рядовому складу – до 9 тис. грн.
  • офіцерському складу – до 15,3 тис. грн.

Нагадаємо, в Раді розповіли, наскільки буде засекреченою інформація щодо загального бюджету сектору безпеки та оборони.

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